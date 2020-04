Ausbau der B 321 : Wieder Stau auf der Schweriner Crivitzer Chaussee

Im Zuge des vierspurigen Ausbaus der B 321 entsteht an Mueßer Kreuzung ein Schmutzwasser-Abscheider

von Bert Schüttpelz

29. April 2020, 19:00 Uhr

Schon wieder staut sich der Verkehr an der Baustelle Crivitzer Chaussee. Vor allem morgens kommt es zu Behinderungen für die stadteinwärts fahrenden Autos durch schwere Baufahrzeuge. „Im Zuge des vierstreifigen Ausbaus der B 321 zwischen Stör und Zippendorf wird derzeit an der Kreuzung Lomonossowstraße ein Leichtflüssigkeitsabscheider gebaut“, sagt Stefan Fritsche vom Straßenbauamt.

Ampelschaltung soll optimiert werden

Der soll verhindern, dass bei Regen Öl- und Benzinreste mit dem Schmutzwasser in den Vorfluter gelangen. Dazu musste zunächst Boden im Dreieck Crivitzer Chaussee und Alte Crivitzer Landstraße ausgetauscht werden. Die Senke am Graben wird nun mit Kies verfüllt. Später wird der Betonkörper des Abscheiders aus Fertigteilen zusammengesetzt. „Beim Rangieren der Kipper, aber auch durch unsachgemäßes Befahren der Kreuzung aus Richtung Mueß entstehen leider Staus“, sagt Projektleiter Fritsche. Das Straßenbauamt will aber reagieren. „Wir werden zeitnah die Ampelschaltung optimieren“, kündigt er an. Zudem sollen Einweiser für zügiges Passieren sorgen.

Baufahrzeuge sorgen derzeit aber noch an weiteren Stellen der Großbaustelle für Behinderungen. So wird in der Straße Mueßer Bucht der Fahrbahnbelag abgefräst und abtransportiert, an der Ausfahrt der Tankstelle erfolgt Bodenaustausch.

