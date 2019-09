von Onlineredaktion pett

06. September 2019, 05:00 Uhr

Wer eine Auslese von Wildkräutern kosten und ihre Düfte genießen möchte, ist am Sonnabend, 21. September, in die Brüsewitzer Bibliothek eingeladen. Los geht es um 14.30 Uhr. Interessierte melden sich unter der Telefonnummer 038874/42450 an.