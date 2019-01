Schwerin : Wintergäste unter Beobachtung

von svz.de

08. Januar 2019, 09:22 Uhr

Zur gemeinsamen Vogelbeobachtung am Schweriner See lädt der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Dienstag ein. „Ich bin gespannt, welche Wintergäste sich auf dem Schweriner See zeigen“, freut sich der Hobby-Ornithologe Ulf Bähker, der die Exkursion leiten wird.

Treffpunkt ist die Naturschutzstation Schwerin, Am Strand 9, in Zippendorf. Dort ist Ulf Bähker als Naturschutzreferent für den Nabu tätig. Los geht es um 10 Uhr. Die Veranstaltung soll zwei Stunden dauern. Dabei werden die Vögel am See und in der Umgebung beobachtet und bestimmt. Anschließend ist ein Besuch der Ausstellung möglich. Die Teilnahme an der Führung kostet pro Person fünf Euro, Mitglieder zahlen drei Euro. Der Besuch der Ausstellung in der Naturschutzstation ist frei.

Anmeldungen bitte telefonisch unter 0385/ 47733744 oder per E-Mail an Naturschutzstation@NABU-MV.de.