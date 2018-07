Schwerin : Wo der Wolga neben dem Cadillac parkt

Fotoshooting von Sn-Stylez am Klingberg-Platz lockte viele Schaulustige zu extravaganten Karossen

von Mario Kuska

22. Juli 2018, 20:45 Uhr

Wie ein skurriler Blick in die Vergangenheit war es gestern am Bertha-Klingberg-Platz, als Gäste das Fotoshooting von Sn Stylez besuchten. Da standen gleich am Eingang der Schau, zu der 250 verschiedene alte und neue, aber vor allem ungewöhnliche Karossen eingeladen waren, ein Russe und ein Ami friedlich nebeneinander. Der schwarze Wolga von Günther Trilck hatte vor dem himmelblauen Cadillac geparkt. Das zehnte Treffen der ehrenamtlich organisierten Schau zog tausende Gäste an. Vor der malerischen Kulisse mit Wasser und Schloss kamen die Liebhaberstücke für die Autofans schön zur Geltung. Einer der Organisatoren, Marcus Schumacher, war begeistert, wie viele Interessierte den Weg an den Burgsee gefunden hatten. „Es ist der Hammer, was hier los ist. Wirklich eine tolle Resonanz.“ Durchdrehende Reifen waren bei diesem Treffen übrigens verboten.