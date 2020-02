Schwerin : Wohin mit der Stadtgeschichte?

Verwaltung sucht Standort für stadthistorisches Museum – eine Lösung: Die Stadtvertretung zieht um und macht das Rathaus frei

von Sebastian Kabst

11. Februar 2020, 14:17 Uhr

Ein winzig kleiner Dom ragt über noch kleinere Stadthäuser. Auch das Schloss ist nicht höher als eine normale Computermaus. Das ist das Schwerin nach 1945. Als Modell. Seit vielen Jahren stellt der Historische Verein Schwerin im Brunnenhof in den Schweriner Höfen aus. Denn eine echte Heimat für die Geschichte der Stadt gibt es momentan nicht. Das Stadtmuseum? Wurde 2005 geschlossen. Das Sommermuseum im Säulengebäude? Nur ein kurzes Intermezzo. Wohin also mit der Stadtgeschichte?

„Unsere Stadt lebt vom Tourismus. Wir wollen Weltkulturerbe werden. Ein Museum zur Stadtgeschichte gehört einfach dazu“, sagt Norbert Credé. Die Ausstellung im Brunnenhof sei eine Notlösung, die Eröffnung eines Museums längst überfällig, so der Vorsitzende des Historischen Vereins. „Der große Erfolg der Sommerausstellung der stadthistorischen Sammlungen mit über 6000 Besuchern im Säulengebäude hat gezeigt, wie viel Interesse die Schweriner an Stadtgeschichte haben“, sagt Daniel Trepsdorf (Die Linke), der Vorsitzende des Kulturausschusses.

Perzinasaal, das Rathaus am Markt, der alte Speicher in der Schelfstadt – in den Gremien der Stadtvertretung und der Stadtverwaltung werden derzeit verschiedene Alternativen diskutiert. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wollte einen Antrag in die Stadtvertretung einbringen, um das alte Stadtmuseum am Großen Moor neu zu entwickeln. Gemeinsam mit Inhaber und Architekt Andreas Rossmann hatten die Bündnisgrünen ein Konzept ausgearbeitet. Doch der Antrag musste auf der Sitzung im Dezember spontan zurückgezogen werden. Das Gebäude war bereits anderweitig verkauft.

Für Credé wäre der Große Moor sowieso die falsche Wahl. „Der Standort war schon damals schlecht. Das Museum war abseitig gelegen und zu klein“, so der Historiker, der an diesem Ort das Stadtmuseum leitete. Für den Historischen Verein stehe fest, dass der neue Standort im Zentrum liegen muss. Diese Auffassung teile auch die Stadtverwaltung, sagt Andreas Ruhl. „Wir suchen auf Grundlage verschiedener Kriterien. Die Lage ist dabei ein wichtiger Aspekt“, so der Kulturdezernent der Landeshauptstadt. Eine mögliche Lösung: Die Stadtvertretung zieht in den Perzinasaal und macht so den Demmlersaal für Ausstellungen frei.

Die Vorschläge werden aktuell anhand der Kriterien Lage, Ausstellungsfläche, Infrastruktur und Eigentum bewertet. „Wir sind auf einem guten Weg, bis zum Abschluss der anstehenden Verhandlungen für den Etat des Doppelhaushaltes Klarheit über die notwendigen Investitionen für das Stadtgeschichtsmuseum zu haben“, sagt Trepsdorf. Hoffnung auf eine baldige Öffnung muss Ruhl jedoch mindern. Die Entscheidung stehe zwar bevor. Ein möglicher Eröffnungstermin liegt aber frühestens im Jahr 2021.