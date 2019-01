Buchvorstellung in ostorf : Wozu ist Demokratie gut?

Journalist Christian Bommarius stellt Buch über Gründung der Republik vor

von Bert Schüttpelz

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

1949 ist das Jahr der doppelten Staatsgründung und des Beginns der zweiten Demokratie auf deutschem Boden. Die ersten Bundestagswahlen bringen Konrad Adenauer ins Kanzleramt, Theodor Heuss wird Bundespräsident. In der DDR wird Wilhelm Pieck Präsident, Otto Grotewohl Ministerpräsident.

Der Journalist Christian Bommarius erzählt in seinem Buch „1949 – Das lange deutsche Jahr“ so kundig wie kurzweilig die Geschichte dieses für Deutschland so bedeutsamen Jahres. Er stellt das Buch am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr in der Schleifmühle vor.

Bommarius schildert zentrale und marginale Episoden aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltagsleben. Sein Buch ist ein buntes Panoptikum der frühen Bundesrepublik – und birgt eine höchst aktuelle Botschaft: Demokratisches Denken und Handeln muss immer wieder gegen Widerstände gelebt werden, damals wie heute.

„Es geht mir nicht um die Staatsgründung, vielmehr um die Demokratie und ihren schweren Weg“, sagt Bommarius „Wir haben viele Bewusstseinslagen, die sich damals wie heute erschreckend ähnelten: Warum waren so viele Menschen nicht auf die Demokratie vorbereitet? Wie sollen wir mit der neuen Rechten umgehen? Wie mit den Flüchtlingen? Solche Fragen stellten sich Ende der 1940er-Jahre genau wie heute.“ Bommarius will mit den Zuhörern ins Gespräch kommen. Viele der Mütter und Väter des Grundgesetzes waren erzkonservativ und entwarfen eine so progressive Verfassung für Leute, die sich wenig dafür interessierten. Und wie steht es heute um das Grundgesetz? Die Lesung organisiert die Friedrich-Naumann-Stiftung, es moderiert die Journalistin Carolin Wilewski. Anmeldung unter Telefon 030/22012634.