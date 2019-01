Schwerin : Zeit für ein ehrenamtliches Engagement

von svz.de

03. Januar 2019, 08:40 Uhr

Zeit für gute Vorsätze? Beispielsweise ein ehrenamtliches Engagement? Kein Problem: Die Experten von der Ehrenamtsbörse sagen, wo Hilfe gebraucht wird. Wer Interesse hat, ein paar Tipps zu bekommen, kann sich heute von 15 bis 17 Uhr im Stadthaus, Am Packhof 02-06, Raum 1088 in der 1. Etage, informieren. Traditionell beraten Mitglieder des Fachkreises „EiS - Ehrenamt in Schwerin“ zu Engagementmöglichkeiten und geben Einblicke in die Vielzahl von Angeboten aus der Ehrenamtsdatenbank. Sie bringen Interessierte mit den Vereinen zusammen, um so das Ehrenamt zu stärken und auszubauen. Infos unter: www.ehrenamt-schwerin.de.