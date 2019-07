Ostorf : Zeitreise auf der Freilichtbühne

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Captain Jack und Milli Vanilli bringen am Sonnabend, 27. Juli, die 90er Jahre zurück nach Schwerin. Auf der Freilichtbühne findet ab 18 Uhr bereits zum zweiten Mal die Open-Air-Party „90er und 2000er“ statt. Unterstützung bekommen sie vom holländischen Duo Sylver, die unter anderem die Hits „Turn the Tide“ und „Forgiven“ präsentieren werden. Im Anschluss legen bekannte DJs aus der Region auf. Karten gibt es an der Abendkasse.