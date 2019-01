Schwerin : Zentrum Demenz lädt zum Tanzcafé ein

von svz.de

29. Januar 2019, 08:20 Uhr

Tanzen verbindet. Und auch Menschen mit Demenz können von dieser leichtfüßigen Form der Kommunikation profitieren. Das Schweriner Zentrum Demenz lädt deshalb am morgigen Mittwoch, 30. Januar, von 15 Uhr an wieder zum Tanzcafé in das Foyer des Augustenstifts in der Schäferstraße ein.

Die Bewegung schult den Körper und die Gemeinschaft fördert den zwischenmenschlichen Kontakt. Zudem sind die Bewegungsabläufe, die wie das Tanzen in jungen Jahren erlernt wurden, bei Menschen mit Demenz oft noch gespeichert. Aus diesem Grund veranstaltet das Zentrum Demenz monatlich ein Tanzcafé, sowohl für Betroffene als auch ihre Angehörigen. Jeder ist herzlich eingeladen, ins Augustenstift zu kommen und nach Herzenslust das Tanzbein zu schwingen. Der Eintritt ist frei, Kaffee und leckeren Kuchen gibt es für einen kleinen Unkostenbeitrag.

Interessenten für das Tanzcafé werden gebeten, sich vorab telefonisch unter der Rufnummer 0385/ 52133818 im Zentrum Demenz in der Gartenhöhe anzumelden.