SChwerin : Zigarettendieb in Tankstelle

Einbrecher zertrümmerte die Eingangstür mit einem Feuerlöscher.

von svz.de

17. Dezember 2018, 20:56 Uhr

Ein Zigarettendieb ging blitzschnell und brachial zu Werke, um an Beute zu gelangen: Der Mann fuhr am Sonnabend kurz nach 23 Uhr mit einem Auto auf das Gelände der T-Tankstelle der Crivitzer Chaussee. Anschließend schlug er mit einem Feuerlöscher die Eingangstür ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort entwendete er innerhalb kürzester Zeit eine bislang nicht bekannte Menge Tabakwaren. Danach flüchtete er.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zudem sucht die Polizei Zeugen. Wer Angaben machen kann, kann sich bei der Kripo melden: Telefonnummer 0385/51801561 oder www.polizei.mvnet.de.