von svz.de

11. März 2019, 09:54 Uhr

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Zippendorf findet am Dienstag um 19 Uhr in der „Strandperle“, Am Strand 14 statt. Die Mitglieder des Ortsbeirates werden dann über die Spielplatzkonzeption für die Landeshauptstadt beraten sowie über die Ergebnisse der Fahrplankonferenz des Nahverkehrs und das Sommerfest. Interessierte Bürger sind willkommen.