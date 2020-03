Schwerin : Zweite bestätigte Corona-Infektion in der Stadt

Der 24-Jährige wurde umgehend isoliert und in einem Einzelzimmer unter Quarantäne gestellt.

von svz

13. März 2020, 11:52 Uhr

In Schwerin gibt es eine zweite laborbestätigte Corona-Infektion. Es handelt sich dabei um einen 24-jährigen Syrer aus der Erstaufnahmestelle Stern-Bucholz. Er wurde umgehend isoliert und in einem Einzelzimmer unter Quarantäne gestellt. Die Laboruntersuchung war in Vorbereitung des Umzugs des jungen Mannes aus der Erstaufnahmestelle in einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt erfolgt.

Das Gesundheitsamt Schwerin hat einen Aufnahme- und Verlegungsstopp in der Erstaufnahmestelle Stern-Buchholz angeordnet. Kontaktpersonen des Mannes, der bislang keine Symptome hat, wurden ermittelt und entsprechende Tests veranlasst.