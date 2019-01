Schwerin : Zweite Chance durch Transplantation

von Onlineredaktion SVZ

01. Januar 2019, 20:00 Uhr

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Zweite Chance durch Transplantation“ findet am 8. Januar um 16 Uhr in der AOK, Raum 079, Am Grünen Tal 50 in Schwerin, statt. Danach kommt die Gruppe an jedem ersten Dienstag im Monat bei der AOK zusammen. In dieser Gruppe wollen sich Menschen austauschen, die bereits ein Organ bekommen haben oder noch darauf warten, eines zu bekommen. Gerade in der Wartezeit gibt es tausend Fragen: Wie ist die Lebensqualität nach der Transplantation? Wie gestalte ich meinen Alltag? Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der KISS unter Tel. 0385 / 39 24 333 oder im Internet: info@kiss-sn.de