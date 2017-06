jubiläum : 200 Jahre Fahrrad - nun wird gefeiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone Herbst 1 von 1

200 Jahre ist es her, dass sich Karl Drais von Mannheim aus zu einer Fahrt aufmachte, die weltweit Geschichte machte. Der Forstmann und geniale Erfinder nutzte dazu die von ihm konstruierte Laufmaschine. Es war das Urmodell des Fahrrades – ohne Pedalen und Tretlager noch. Dennoch machte es den Freiherrn von Sauerbronn weltberühmt. Wenn auch erst nach seinem Tod. Das 200. Jubiläum dieser Fahrrad-Jungfernfahrt soll in Plau am See gefeiert werden – in Regie der Burgfreunde und natürlich im Burgmuseum.



Viele Wahrheiten & einige Schwindeleien

Und so sind am kommenden Wochenende zahlreiche Aktivitäten geplant. Los geht’s am Samstagabend, 10. Juni. Eingeladen ist der Historiker Dr. Wolf Karge aus Schwerin, der um 19 Uhr einen Vortrag über die Fahrradanfänge in Mecklenburg halten wird. Der Titel „Das Pferd auf Rädern - Wahrheiten und Schwindeleien über das Fahrrad auch in Mecklenburg“ verspricht spannende Unterhaltung.



Historische Ausfahrt mit Fotostopp „Rathaus“

Am Sonntag, dem 11. Juni, treffen sich die Museumsfreunde und Liebhaber historischer Zweiräder bei trockenem Wetter um 10 Uhr im Burghof zu einer Jubiläums-ausfahrt. Diese gemütliche Radtour soll ein „Hingucker“ werden und führt über die neuen attraktiven Stadt-Radwege entlang des Plauer Sees. Dazu wurden Gäste eingeladen, die mit Rad-Oldtimer und historischer Kleidung aus alter Zeit an dieser Radrundfahrt teilnehmen. Zwischenstopps sind zum einen am Rathaus geplant, wo auch Erinnerungsfotos gemacht werden können. Eine kleine Stärkung erwartet die Tourteilnehmer im Ferienpark Heidenholz und am Seehotel.

Das Feld der Mitfahrer steht. Wer allerdings noch einen betagten betriebssicheren Drahtesel hat und sich entsprechend seinen Möglichkeiten a la Biedermeierzeit einkleiden kann, ist als Pedalritter dieser historischen Ausfahrt gern gesehen.

Zum kleinen Fahrradfest, das Dr. Wolf Karge unterhaltsam moderiert, wird dann ab 14 Uhr in den Burghof eingeladen. Weitere Punkte im Programm sind dann u.a. die offizielle Eröffnung der Sonderausstellung „200 Jahre Fahrrad“ (wir berichteten), die Vorstellung aller Rad-Oldtimer der Gäste, Vorführungen von Trainingseinheiten der Radball-Sportler aus Lüblow, Fahrradgeschicklichkeitsfahrten für Kinder mit eigenen Rädern (also unbedingt mitbringen) und Demonstrieren alter Fahrradtechnik. Die kleinen Gäste haben auch die einmalige Chance, unter Aufsicht und Verantwortung der Eltern mit Fahrrad-Erfinder Karl Drais gemeinsam Fahrrad-Runden zu drehen. Natürlich ist es nicht der echte. Der war am 10. Dezember 1851 völlig verarmt und ob seiner Erfindung vielfach verlacht, gestorben. Museumsfreund Christian Fenner wird am kommenden Wochenende in die Rolle des Freiherrn schlüpfen. Allerdings muss er das Laufrad nicht neu erfinden. Dank der Nachbauten von Albrecht Reisch nennen die Museumsfreunde zwei Draische Laufräder ihr Eigen. Fenner wird am Sonntag aufsitzen, die Technik des Laufrades demonstrieren und mit den Gästen manche Runde auf den Burghof drehen.



Statt Eintritt kleine Spenden willkommen

Die musikalische Umrahmung des Plauer Zweiradfestes ist durch die Mitwirkung der Burgsänger sowie des Posaunenchores vorgesehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Plauer Museumsfreunde laden Groß und Klein zum Fahrrad-Stelldichein anlässlich „200 Jahre Fahrrad/100 Jahre Plauer Radsport-Tradition“ am zweiten Juni-Sonntag recht herzlich ein. Eintritt wird beim Besuch des Events nicht fällig; natürlich würden sich die Museumsfreunde stattdessen aber über kleine Spenden freuen.

von Simone Herbst

erstellt am 08.Jun.2017 | 12:00 Uhr