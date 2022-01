Bei Rot über die Ampel : 84-Jähriger stirbt nach Unfall in Lübz

Ein 84-jähriger Mann ist nach einem Verkehrsunfall am Sonnabend in Lübz einen Tag später seinen schweren Verletzungen erlegen. Er soll bei Rot über eine Ampel gegangen sein und wurde von einem Auto erfasst.

Lübz | Gegen 13 Uhr kam es am Sonnabend in Lübz zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Am Sonntag starb er an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Ortsaugsang Richtung Plau am See in Höhe der Aral-Tankstelle an der Kreuzung in Richtung „Am Fuchsberg“. Nach Angaben der Polizei lie...

