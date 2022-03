Angelverein Elde Lübz : Angler sammeln Müll und bringen Bruthilfen für Eisvogel & Co an

Beim Tag der Gewässerpflege wartete auf die Lübzer Angler eine Menge Arbeit rund um den Teich in Ruthen. Die Vermüllung der Natur sorgt immer wieder für Kopfschütteln.

Lübz / Ruthen | Tag der Gewässerpflege im Angelverein Elde Lübz: Mitglieder des Vereins trafen sich in den frühen Morgenstunden bei einem schönen Sonnenaufgang, um mit vereinten Kräften Klarschiff am Teich „Lang in Söw“ in Ruthen zu machen. Auch interessant: Angelverein bereitet auf die Fischereischeinprüfung vor Es gab eine Menge zu tun, denn am heimischen Ang...

