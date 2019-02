Anthrax-Alarm in Zislow : Bürgermeister erhält Brief mit verdächtigem Pulver

Ganzer Ort abgesperrt: Feuerwehr rückt zum Großeinsatz nach Zislow am Plauer See aus.

von Susan Ebel

07. Februar 2019, 16:31 Uhr

Aufregung in Zislow. Ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr ist am Donnerstag in die Gemeinde am Plauer See ausgerückt. Der Grund: Verdacht auf einen Anthrax-Anschlag auf den Bürgermeister. Nach ersten Informationen habe dieser am Vormittag einen Brief erhalten, in dem sich ein verdächtiges Pulver befand. Ob es sich dabei tatsächlich um den hochansteckenden Milzbrand-Erreger handelt ist noch unklar.

Zislow ist abgesperrt und die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Anwohner werden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es wurden Dekontaminationsduschen aufgebaut, um Betroffene schnellstmöglich von den Gefahrstoffen zu befreien.

Hintergrund: Milzbrand (Anthrax) Milzbrand (Anthrax) gilt als biologische Waffe. So löste zum Beispiel eine Reihe von Briefsendungen mit Milzbranderregern nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht nur in den USA Ängste aus. Symptome des Milzbrands sind zum Beispiel Fieber, Schwellung und Verfärbung der Milz und ein allgemeiner Kräfteverfall. Die Krankheit kann bei rechtzeitiger Anwendung mit Antibiotika bekämpft werden. Auch beim G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 sorgte der Fund eines Beutels mit weißem Pulver außerhalb des Sicherheitszauns für Aufregung. In einem Bekennerschreiben wurde behauptet, es handle es sich um Anthrax. Bei einer Analyse stellte sich jedoch heraus, dass es Mehl war.