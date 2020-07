Klebe : Schrauben an großem Gerät

Was tun nach dem Schulabschluss ? Land-und Baumaschinenmechatroniker ist Ausbildungsberuf mit Zukunft

von Alexander Fischbach

27. Juli 2020, 15:02 Uhr

Klebe | Im Jahr 2019 gab es insgesamt 13247 Schulabgänger mit einem Abschluss in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Beinahe 5000 erreichten die mittlere Reife, etwa 4700 das Abitur. Welche Chancen bieten verschiedene Ausbildungen, was kann man machen? Die SVZ fragt nach und stellt in dieser Woche regionale Unternehmen und deren Ausbildungsmöglichkeiten vor. Es gibt derzeit laut Industrie- und Handelskammer Schwerin 720 offene Lehrstellen, und bereits weitere 300, die bis jetzt schon für das kommende Jahr im gesamten Kammerbezirk ausgeschrieben worden sind.

Unter den Ausbildungsbetrieben findet sich auch die Harvart OMV Landtechnik GmbH.„Wir bilden in jedem Jahr an unseren Standorten in Klebe, Borkow, Demen und Röbel in diesem Beruf aus“, erklärt Betriebsleiter Frank Sieland. In diesem Jahr, so sagt er, seien noch Lehrstellen zu besetzen. Es geht um die Reparatur und Wartung großer Traktoren, Schleppern oder Erntemaschinen wie Mähdreschern. Nicht nur Selbstfahrer werden hier gewartet, sondern auch Geräte und Technik, die gezogen wird, wie Sähmaschinen oder Feldspritzen.

Elektronik und Mechanik Hand in Hand

„Hier lernt man viel über Hydraulik, Motortechnik, Mechanik und Elektronik“, erläutert Paul Henn. Er ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr in dieser Firma. Doch es ginge bei der Ausbildung nicht nur um Motore und Getriebe, auch andere Aspekte werden hier gelehrt, fährt er fort. In mehrtägigen Lehrgängen erarbeiten sich die Auszubildenden die Grundlagen der Metallbearbeitung oder des Schweißens. Im Betrieb selbst werden bestimmte Arbeitsschritte, je nach Fall, zunächst theoretisch erarbeitet, dann praktisch durchgeführt. „Vom bloßen Zusehen lernt man nichts“, betont Mechaniker Andreas Timm. Er ist einer der Fachleute, die bei Harvart die Ausbildung vornehmen. In der großen Werkstatthalle muss bei einem über 200 PS starken Traktor der Kabelbaum ausgetauscht werden. Mit Andreas Timm bespricht Paul Henn die nötigen Arbeitsschritte. Dann geht es in die Praxis: Nach dem Öffnen der schweren Motorhaube werden die nötigen Teile gelöst, der alte Baum entfernt, ein neuer eingebaut und das Arbeitsergebnis überprüft. Danach machen sich beide an die Zuleitung der Scheibenwaschanlage, hier müssen Schläuche getauscht werden. „Mir macht die Arbeit an diesen großen Fahrzeugen viel Spaß“, so der Auszubildende, „und man braucht einiges an Kraft, gerade für schwere und große Teile.“ Nicht nur harte Arbeit, auch umfangreiche Kenntnisse im Bereich Software und Steuerelektronik werden vermittelt. Ein moderner Schlepper gleicht im Inneren einem Raumschiff auf Rädern, hat mit dem guten, alten Trecker nur noch wenig zu tun.

Gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt

In der Berufsschule gibt es Blockunterricht. Das heißt mehrere Tage hintereinander Schule. Hier werden die theoretischen Grundlagen gelegt. Derzeit würden wegen der Coronaepidemie die Klassen aufgeteilt, aber der ganze Unterricht funktioniert ganz gut, befindet Paul Henn. Nach den Tagen in der Berufsschule geht es zurück in den Ausbildungsbetrieb.

„Wir haben es bisher immer geschafft, die ausgebildeten Landmaschinenmechatroniker in die Firma zu übernehmen“, erklärt Betriebsleiter Frank Sieland. Es ist seiner Meinung nach ein zukunftsträchtiger Beruf. Bei einer Einstellung sind für ihn das Engagement und die Begeisterung der Bewerber wichtiger als gute Noten auf dem Papier.