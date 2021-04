Lübz : Bekommt Lübz bald mehr Windkraft?

Ergebnisoffene Suche nach möglichen Windkraftstandorten, Flächennutzungsplan für die Stadt Lübz geändert

Lübz | Es geht weiter in Sachen Windkraft in und um Lübz. Dies könnte das Fazit aus einem Beschluss der Stadtvertretung sein. Hierbei geht es um die Felder und Wiesen, die sich auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden Gischow und Burow befinden. Beide Orte sind mittlerweile in die Stadt Lübz eingemeindet worden. Suche nach möglichen Windkraftstandorten läu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.