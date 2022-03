Below bei Goldberg : Mann bricht durch Stall-Dach und stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Schwer verletzt musste der Mann mit einem Hubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht werden.

Schwerin | Bei einem Arbeitsunfall verletzte sich in Below bei Goldberg ein 38-Jähriger am Wochenende schwer. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust in einer Pressemitteilung informierte wollte der Mann offenbar einen Sturmschaden am Dach eines Kuhstalls begutachten. Dabei brach er jedoch durch den Lichtschacht des Daches und stürzte etwa sechs bis acht Meter ...

