Ludwigslust-Parchim : Kameraden aus Benzin freuen sich nach 61 Jahren über neues Feuerwehrauto

Die Freiwillige Feuerwehr in Benzin erhielt am Sonnabend eines der 16 neuen Feuerwehrfahrzeuge, die das Innenministerium in Neu Poserin übergab. Der Landkreis bekam fünf davon.

Benzin | Am Sonnabendnachmittag wurde das neue Feuerwehrfahrzeug in Benzin intensiv in Augenschein genommen. Das Dorf ist einer der beiden Standorte der Freiwilligen Feuerwehr von Kritzow. In der Gemeinde bei Lübz mit nur 465 Einwohnern sind immerhin 32 Kameraden und Kameradinnen aktiv bei der Feuerwehr. „Das alte Feuerwehrauto ist ein Robur, Baujahr 1961“, er...

