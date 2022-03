Gastronomie in Plau am See : Café Glücksmomente feiert dritten Geburtstag

Von den drei Jahren seit der Eröffnung konnten Katja Schwenkler-van-Uem und Geschäftspartner Andreas Göpp fast zwei Jahre nicht öffnen. Nachdem sie schon fast aufgeben wollten, machen sie nun in größeren Räumen weiter

Plau am See | Am Dienstag ist das Café Glücksmomente voll. Ab dem ersten März, dem Geburtstag ihres Cafés in Plau am See, wollten Katja Schwenkler-van-Uem und Andreas Göpp wieder voll durchstarten. Am Mittwoch dann die Nachricht auf Facebook: „Wegen Krankheit bis Sonntag den 6. März geschlossen.“ Facebook Iframe Nach dem ersten Superjahr fast zwei Jahre zu ...

