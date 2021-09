Kuppentin : „Country-Buffet“ spielt Abschiedskonzert

Die Kuppentiner Band spielte 14 Jahre zusammen. Am Sonnabend brachte das Oktett zum letzten Mal ihre Country-Songs auf die Bühne.

Kuppentin | Es herrscht strahlender Sonnenschein an diesem späten Sonnabendnachmittag. Thomas Herrmann steht neben der Bühne auf dem Kuppentiner Sportplatz und stimmt seine Gitarre ein. Drei Jahre spielte er diese in der Band „Country Buffet“, die an diesem Tag ihr Abschiedskonzert im Gründungsort gibt. Dafür ist Herrmann extra aus seiner brandenburgischen Templi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.