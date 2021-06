Stephanus-Haus in Goldberg : Das Alten- und Pflegeheim des Diakoniewerks feierte Jubiläum

An den zurückliegenden Tagen wurde das 25-jährige Bestehen des Seniorenpflegeheimes in der Schulstraße gefeiert. Gegründet wurde es am 24. Juni 1996.

Goldberg | Eine Formation des Landespolizeiorchesters spielte auf, ebenso der Goldberger Posaunenchor. Ein Quiz-Nachmittag und ein Alleinunterhalter sorgten für gute Stimmung. Pastor Christian Hasenpusch hielt einen Festgottesdienst: Eine ganze Woche lang ging es hoch her Stephanus-Haus in Goldberg. An den zurückliegenden Tagen wurde das 25-jährige Bestehen des ...

