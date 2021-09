25.000 Euro Schaden : Diebe stehlen drei Bootsmotoren in Plau am See

Die Vorfälle erinnern an eine Diebstahl-Serie aus dem Jahr 2016. Die Vorfälle wurden erst drei Jahre später durch Zufall aufgeklärt.

Plau am See | Sie kamen anscheinend im Schutz der Dunkelheit: Diebe haben in der Nacht zum Sonnabend in Plau am See insgesamt drei Bootsmotoren geklaut. Darüber informierte die zuständige Polizeiinspektion Ludwigslust am Montagmorgen in einer Pressemitteilung. Zusätzlich kappten die Diebe Treibstoffleitungen und elektrische Kabel, wie Polizeisprecher Klaus Wiechman...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.