Neuer Bürgermeister von Plau am See : Südbahn, Einzelhandel, Radwege – Das will Sven Hoffmeister angehen

Seit dem 3. Januar ist Sven Hoffmeister (CDU) der neue Bürgermeister in Plau am See. Für seine Amtszeit hat er sich viel vorgenommen, um die Stadt sowohl für Einheimische als auch Touristen noch attraktiver zu gestalten.

Plau am See | Seit dem 3. Januar ist Sven Hoffmeister (CDU) der neue Bürgermeister in Plau am See. SVZ-Redakteur Alexander Block sprach mit ihm über seine ersten Tage im Amt und kommende Vorhaben. Herr Hoffmeister, wie waren die beiden ersten Wochen als neuer Bürgermeister für Sie? Was haben Sie in den vergangenen Tagen gemacht? Da ich ja nicht nur der Bürger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.