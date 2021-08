Bürgermeisterwahl in Plau am See : Plauer können unter drei Kandidaten wählen

Die Aspiranten für das Bürgermeisteramt in Plau am See stehen jetzt fest: Zu Sven Hoffmeister von der CDU und Nico Conrad von der SPD hat sich nun auch Marco Rexin gesellt.

Plau am See | Am 26. September ist Superwahltag in Plau am See. An diesem Tag werden nicht nur Parteien und Abgeordnete für den Bundes- und Landtag gewählt. Gleichzeitig findet auch die direkte Wahl des Bürgermeisters der Seestadt statt. Bewerbung von Hoffmeister und Conrad bereits im Januar Bereits im Januar hatte SPD-Kreistagsmitglied Nico Conrad angekündig...

