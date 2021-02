Plau am See : Ehrenamtskarte für Volkssolidarität Plau am See

Maren Kulaschewitz, die Vorsitzende des Ortsvereins der Volkssolidarität in Plau, erhält die Ehrenamtskarte.

Plau am See | Ehre für eine engagierte Plauerin: Der Vorsitzende des Kreisjugendrings Ludwigslust-Parchim, Nico Conrad, konnte die Ehrenamtskarte des Landes an Maren Kulaschewitz, die Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität Plau am See, sowie weitere Engagier...

