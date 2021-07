Plau am See : Ein neuer Stadtteil für Plau am See?

Wenn es nach den Plänen von Thomas Andrees und Marco Rexin geht, könnten in der Nähe der Plauer Stadtteile Appelburg und Silbermühle Wohnhäuser, Supermarkt und weitere Infrastruktur entstehen.

Plau am See | Es ist ein ehrgeiziger Plan, der von Diplom-Ingenieur Thomas Andrees aus Plau am See vorgestellt wurde. Ein neuer Stadtteil soll entstehen, mit Einkaufsmöglichkeiten, Kinderbetreuung und einem Gesundheitszentrum oder Fitnessstudio. Platz sollen diese Gebäude, darunter auch Mehrfamilienhäuser, auf einem Gelände nahe der Bundesstraße 103 finden. Ein ...

