Dobbertin : Diskussion um den Standort für eine Solaranlage

Der Bürgermeister hält eine Kiesgrube für den geeigneten Ort. Der Revierförster sieht eine Gefahr für seltene Tierarten.

Dobbertin | Die Idee, eine Kiesgrube als Standort für eine Solar-Freiflächenanlage zu nutzen, sei weiterhin aktuell. Allerdings gäbe es seit Januar keine neuen Entwicklungen in dieser Sache. Man stehe noch ganz am Anfang, sagt Dobbertins Bürgermeister Dirk Mittelstädt. Angedacht ist, die ehemalige Kiesgrube zu füllen und auf einer Fläche von ungefähr 22 Hektar So...

