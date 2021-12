Einschulung in Lübz : 2022 gibt es mehr als 70 Abc-Schützen – Das sorgt für Problem im Hort

In Lübz werden im Sommer des nächsten Jahres wieder drei erste Klassen gebildet. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Kapazitäten in der Nachmittagsbetreuung. Die Stadt sucht seit längerem nach Lösungen.

Lübz | Die Tendenz war klar, jetzt liegen auch verlässliche Zahlen vor: Am 13. August 2022 werden mehr als 70 Jungen und Mädchen in der Grundschule Lübz ihre Einschulung feiern. Bisher liegen bereits 74 Anmeldungen vor, sodass drei erste Klassen gebildet werden. Das geht aus dem aktuellen Bericht von Bürgermeisterin Astrid Becker an die Stadtvertreter hervor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.