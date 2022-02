Wertvolle Schenkung in Lübz : Stadtmuseum „Amtsturm“ erhält 85 Jahre alte Käthe Kruse-Puppe

Seit kurzem gehört ein Exemplar von 1937 aus der Manufaktur der weltberühmten Puppengestalterin zum Bestand des Stadtmuseums. Eine Einwohnerin in Lübz machte sie der Sammlung zum Geschenk.

Lübz | Eine original Käthe-Kruse-Puppe bereichert seit wenigen Tagen den Bestand des Stadtmuseums „Amtsturm“ in Lübz. Dabei handelt es sich um eine Schenkung einer Einwohnerin der Turmstadt. Zusätzlich überreichte die 95-jährige Seniorin auch noch mehrere handgemachte Kleidungsstücke für die Puppe an die Einrichtung in Trägerschaft des Vereins Lübzer Land...

