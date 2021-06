Plau am See : Eisenbahntriebzug in Brand geraten

In der Nähe des alten Bahnhofs der Stadt Plau am See ist am frühen Sonnabend Nachmittag ein abgestellter elektrischer Eisenbahntriebzug Feuer gefangen. Die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an.

Plau am See | Es begann um ungefähr 14.30, als Anwohner in der Nähe des alten Bahnhofs und der angrenzenden Gartenkolonie eine starke Rauchentwicklung bemerkten. Dann, so heißt es weiter, habe man das bersten von Glas gehört. Wird die Freiwillige Feuerwehr von Plau am See wurde alarmiert und es derzeit noch mit Einsatzfahrzeugen vor Ort. Zur Stunde kann ni...

