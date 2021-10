Sturmschäden : Feuerwehren im Minutentakt im Einsatz

Auch in der Region Parchim/Lübz hat Sturmtief Ignatz durch umgestürzte Bäume und herabfallende Äste für Behinderungen gesorgt. Die Feuerwehren hatten viel zu tun, um Schäden zu beseitigen und für freie Fahrt zu sorgen.

Lübz/Parchim | Gewitter, starker Regen und Windgeschwindigkeiten mit über 50 Stundenkilometern werden in den frühen Morgenstunden in der Wetterstation Marnitz gemessen. In Böen ist dieser Wind wohl noch stärker – bis etwa 80 Stundenkilometer sind laut Prognose möglich. Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste sorgen für Gefahren – auch und gerade auf den Straßen. ...

