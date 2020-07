Greven : Erfolgreich bis nach Litauen

Landtechnik Service Schmidt und Co feiert 30-jähriges Bestehen

von Alexander Fischbach

26. Juli 2020, 12:48 Uhr

Greven | Im kleinen Kreis habe man gefeiert, erklärt der Geschäftsführer der Schmidt und Co. GmbH, Bernd Schmidt in Greven. „Aber“, so sagt er, „alle waren da, keiner von der Belegschaft hat gefehlt.“ Vor nunmehr 30 Jahren hat die Firma diese Räume bezogen. Das war noch zu Zeiten der DDR. Mit fünf anderen Meistern der ehemaligen LPG Pflanzenproduktion Greven gründete er eine Gesellschaft, und kaufte mit einem Kredit Gebäude, Maschinen und Materialien. Mit ca. 25 Leuten starteten sie damals. Vorher belegte er einen Kurs in Berlin. Titel: Wie gründet man eine GmbH?

Spezialisiert auf Gelenkwellen

Heute hat der Betrieb mehr als 50 Mitarbeiter und bildet jedes Jahr aus. „Auch in diesem Jahr stellen wir einen neuen Lehrling ein“, erklärt Schmidt, „insgesamt bilden wir vier junge Erwachsene zu Land- und Baumaschinenmechatronikern aus. Einiges habe sich in den letzten Jahren verändert. Im Bereich der Landmaschinenwartung hat sich die Firma auf bestimmte Teilreparaturen spezialisiert. Die Kunden kommen aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg, den Niederlanden und sogar aus Litauen. Mähdrescher werden hier repariert, insbesondere Förderschnecken für das Korn und Rotoren. Diese trennen im Inneren der Maschine den sprichwörtlichen Spreu vom Weizen. Auch Gelenkwellen für Lkw werden hier gewartet, und, wenn nötig, gewuchtet oder neu angefertigt. Dazu wurde in den vergangenen Jahren die mechanische Werkstatt erweitert. „Wir reparieren hier Gelenkwellen bis zu zwei Tonnen Gewicht, die Bank selbst kann bis zu fünf Tonnen tragen.“ Bernd Schmidt geht in die Werkstatthalle. Mehrere Lkw, ein Feuerwehrfahrzeug und ein Traktor stehen dort. In einer Arbeitsgrube zwei Mechaniker, die gerade von unten an das Getriebe eines der Fahrzeuge heran wollen. Nebenan ist ein großes Lager für Hunderte von verschiedenen Hydraulikteilen. Sie liegen in kleinen Kunststoffschütten, die alle beschriftet sind und Art und Typ der hydraulischen Verbindung angeben. Eine Lagerhaltung in diesem Bereich sei wichtig, betont Schmidt, es gebe dutzende Typen von Schläuchen und Verbindungen.

Unternehmen auch regional verwurzelt

Doch bei allen großen Kunden aus Deutschland und den Nachbarländern hat Bernd Schmidt immer auch die nähere Umgebung im Auge. Es gibt Filialen in Sternberg und den Parchim. „In Sternberg sind es zwei Leute, dort reparieren wir neben der Landtechnik auch Fahrräder“, erläutert er. Hier kann Landtechnik erworben und gewartet werden, nicht nur große Traktoren, sondern auch Handgeräte. Am Hauptsitz Greven hat er auch schon Oldtimer repariert, unter anderem einen Robur Garant K30 der Feuerwehr Grebbin.

Von den ursprünglich fünf Gründungsgesellschaftern sind noch er selbst und ein weiterer übrig. Aber ans Aufhören denkt er noch lange nicht. „Ich bin jetzt 72, und deswegen in dem Alter, um an das tun zu können, was einem Spaß macht. Und das ist die Arbeit als Geschäftsführer in dieser Firma.“