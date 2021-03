Plau am Seee : Fahndung: Zwei Mädchen werden vermisst

Seit Sonnabend werden Marie Heinze (15) und Samanda-Josefine Blanke (12) vermisst

Plau am See | Die Polizei sucht nach zwei Mädchen aus Plau am See. Marie Heinze (15) und Samanda-Josefine Blanke (12) leben in der Wohngruppe des DRK in der Dammstraße und werden seit Sonnabend, 13. März, vermisst. Gegen 21.45 verließen die Mädchen die Einrichtung. Trotz der Bemühungen der Polizei, die selbst einen Diensthund einsetzte, konnten die beiden noch nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.