Noch eine Baustelle : Landesstraße bei Karow eine Woche gesperrt

Ab Mitte November wird es auf der Landesstraße 37 zwischen dem Ortsteil Karow in Richtung Krakow am See zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Fahrbahn soll erneuert werden.

Plau am See/Karow | Wieder müssen sich Autofahrer auf eine lange Umleitung einstellen. Das Straßenbauamt in Schwerin lässt zwischen dem 15. November bis voraussichtlich 10. Dezember die Asphaltdecke der Landesstraße 37 erneuern. Betroffen ist der Streckenabschnitt, der von Karow in Richtung Krakow am See führt. Bei der Fahrbahnerneuerung – ebenso wie bei den Bauarbeiten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.