Nach sechs Jahren Pause : Ortslöschgruppe Karow der Feuerwehr Plau ist wieder einsatzbereit

Sechs Jahre lang fehlten in Karow ehrenamtliche Kameraden. Dabei ist eine eigene Wehr vor Ort extrem wichtig. Das zeigte auch der Brand einer Doppelhaushälfte in Karow im vergangenen Jahr.

Karow | Gute Nachrichten für den Brandschutz in Karow. Seit diesem Wochenende ist die Ortslöschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Plau am See in Karow nun einsatzbereit. Und das nach sechs Jahren Pause. In den vergangenen Jahren fehlten ehrenamtliche Kameraden, sodass die Feuerwehr keine Einsätze von Karow aus fahren konnte. Das lag vor allem daran, dass vi...

