Gnevsdorf und Daschow : Führungen zum Tag des offenen Denkmals

Lehmmuseum Gnevsdorf und Schloss Daschow beteiligen sich am großen deutschen Kulturevent, dem Tag des offenen Denkmals.

Gnevsdorf / Daschow | Am 12. September ist es soweit: Auch das Museum in Gnevsdorf öffnet zum Tag des offenen Denkmals. Das diesjährige bundesweite Motto des von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz initiierten Events ist „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. In diesem Jahr wieder Liveveranstaltungen Während im vergangenen Jahr diese Veranst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.