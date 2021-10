Dorffest : Ganzliner SV feiert den Herbst mit Feuer und Laternenumzug

Seit über 25 Jahren findet in Ganzlin jedes Jahr im Herbst ein großes Feuer statt. An diesem Wochenende war es wieder soweit und die Ganzliner erfreuten sich an dem großen Dorffest.

Ganzlin | Schnell sprangen die Fußballer des Ganzliner SV nach dem Training unter die Dusche, denn viel Zeit blieb nicht mehr, bevor am Sonnabend auf dem Sportplatz das große Herbstfeuer entzündet wurde. Schon lange ist das Fest eine Tradition im Dorf. Umso mehr freuten sich die Menschen nach der langen coronabedingten Pause endlich wieder zusammenzukommen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.