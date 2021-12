Lübz : Lichtinstallation bringt Glanz in die stille Adventszeit

Obwohl auch in Lübz der Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt wurde, herrschte am Wochenende festliches Flair in der Innenstadt.

Lübz | Was für ein Lichtblick in der Adventszeit, die erneut von der Pandemie überschattet wird und deshalb so still verläuft: In der Innenstadt von Lübz erstrahlten am zweiten Adventswochenende mehrere Gebäude samt Museumsturm in festlichem Glanz. Dafür sorgten die Experten der Firma Uhu-Deko. Die Eventmanagement-Firma aus Domsühl wurde vom Team des Mehrgen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.