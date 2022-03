Helferkreis Plau am See : Geflüchtete aus der Ukraine sind dankbar für Spenden und Hilfe

Die Unterstützung für die Geflüchteten aus der Ukraine ist in Plau nach wie vor ungebrochen. Doch es braucht weiter Spenden, denn die Menschen haben alles verloren, wie einer von ihnen erzählt.

Plau am See | Als die ersten Bomben auf die Stadt Mykolajiw im Südwesten der Ukraine unweit der Krim fielen, packte Maxim zusammen mit seiner Frau Julia die beiden kleinen Kinder in das Auto und fuhr los. Über Tschechien und Polen schlugen sie sich bis nach Deutschland durch. Vor drei Tagen kamen sie in Parchim an, von dort aus ging es dann weiter in die Jugendh...

