Ruhner Berge : Gemeindevertreter stimmen für den Bau von drei Solarparks

Die Gemeinde Ruhner Berge beabsichtigt drei weitere Solarparks bei Marnitz und Suckow zu errichten. So sollen später bis zu 68.000 Haushalte mit Strom aus Sonnenenergie beliefert werden.

Marnitz/Suckow | Die Gemeinde Ruhner Berge könnte in den kommenden Jahren um drei weitere Solarparks reicher werden. So stimmten die Gemeindevertreter bei der vergangenen Sitzung am Dienstag einstimmig dem Antrag zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens für Photovoltaik-Anlagen in der Nähe von Marnitz und Suckow zu. Solarparks bei Marnitz und Suckow Demnach so...

