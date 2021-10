Halloween in Stuer : Gruselnacht im Bärenwald Müritz

An Halloween wird es mancherorts richtig gruselig. So auch im Bärenwald Müritz. Hier treiben am Abend des 31. Oktober Horror-Kreaturen ihr Unwesen.

Stuer | Es wird schön, aber auch ein wenig schauerlich. Am Sonntag, 31. Oktober, ist es Zeit für Hexen, Vampire und andere gruselige Gestalten im Bärenwald Müritz. Und wie es sich für einen ordentlichen Grusel gehört, startet dieser erst nach Sonnenuntergang, also circa 17 Uhr. „Der Besuch an diesem Tag ist etwas für mutige große und kleine Teilnehmer ab acht...

