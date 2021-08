Handball : Turnierauftakt bei Plauer Jugendmannschaften

Lange, lange haben alle darauf gewartet. Nach zehn Monaten schnupperten Plauer Jugendhandballer wieder Turnierluft.

Plau am See | Die ersten Plauer Handball-Jugendmannschaften durften wieder richtige Wettkämpfe bestreiten. So waren die D-Jugend-Mädchen und -Jungs Gastgeber von Turnieren in der Plauer Klüschenberg-Halle und die C-Mädchen fuhren zum Warnemünde-Cup an die Ostsee. Am Ende durften sich die Seestädter über einen zweiten (D-Mädchen), vierten (D-Jungs) und fünften Platz...

