Großeinsatz der Feuerwehren : Havarie im Glaswollewerk in Lübz

Bis zu 10.000 Liter Glasschmelze sind im Glaswollewerk in Lübz ausgelaufen.

Lübz | Eine Havarie im Dämmstoffhersteller in Lübz im Kreis Ludwigslust-Parchim hat am Dienstag für einen Großeinsatz von Feuerwehren gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15 Uhr eine Wanne in einer Werkshalle gebrochen, in der Glas geschmolzen wird. Nach ersten Erkenntnissen traten rund 10.000 Liter extrem heißer Glasschmelze aus. Der Betreiber u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.