Stornierungen in Plau und Parchim : Hoteliers sind wegen 2Gplus mit den Nerven am Ende

Die verschärften Corona-Regeln bereiten den Hotelbetreibern zwischen Plau am See und Parchim große Probleme. Viele sind einfach nur noch wütend und fordern die Landesregierung zum Handeln auf.

Plau/Lübz/Parchim | 500 Enten hat Thorsten Falk in seinem Tiefkühllager für Weihnachten gelagert. Los wird er sie wahrscheinlich nicht mehr. Denn durch die 2Gplus-Regel sagen seine Kunden reihenweise ab. „Ich musste sie schon so früh bestellen, da es Lieferengpässe gibt“, erklärt der Geschäftsführer des Seehotel Plau am See, welches er zusammen mit seiner Frau Birgit Fal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.