Plau am See : Wieder ist die Hubbrücke gesperrt

Seit dem 13. Juli ist die Brücke erneut defekt. Die Havarie könnten Boote beim Zusammenstoß mit der Überquerung ausgelöst haben.

Plau am See | „Man hat nichts gehört, kein Quietschen oder irgendein anderes Geräusch, sie ist einfach gestoppt.“ So beschreibt Sebastian Bulmann den Zeitpunkt der Havarie am späten Dienstagvormittag. Zusammen mit Claudia Rauer betreibt er das Hotel und Restaurant Fackelgarten. Es liegt direkt an der Hubbrücke. Dabei, so fährt er fort, sei an diesem Morgen die Hubb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.