Ältester Bewohner im Landkreis : Hugo Hinzpeter aus Klein Pankow feiert 106. Geburtstag

Er hat den zweiten Weltkrieg und Corona überlebt, die Kirche in Klein Pankow gerettet und als Landwirt gearbeitet. Nun feierte Hugo Hinzpeter seinen 106. Geburtstag.

Klein Pankow | Hugo Hinzpeter ist froh, endlich wieder im Kreise seiner Familie und Freunde zu sein. Eigentlich lebt er im Seniorenheim „ Haus Sonnenberg“ in Parchim, aber zu seinem 106. Geburtstag durfte er zurück in sein Heimatdorf nach Klein Pankow. Der Landrat gratulierte persönlich Hier gab es am Mittwoch eine kleine Feier. Selbst Landrat Stefan Sternberg...

