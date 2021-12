Klüschenbergschule Plau am See : Kinder sorgen für weihnachtliche Stimmung im gesamten Schulhaus

Die traditionelle Adventsfeier musste dieses Jahr wegen Corona ausfallen. Dafür schmückten die Mädchen und Jungen die Klassenräume, Flure sowie Treppenaufgänge und warfen auch noch den Backofen an.

Plau am See | Normalerweise veranstalten die Schüler der Klüschenbergschule Plau am See jedes Jahr ein Weihnachtsfest für sich und ihre Familien. Das musste in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Dennoch verbreitete sich besinnliche Stimmung in der Schule. Denn die Schüler ließen es sich nicht nehmen, ihre Klassenräume an einem Projekttag weihnachtlich zu gestalten...

